النفط العراقية تنفي تقارير عن إيقاف واشنطن لناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرابة مضيق هرمز

نفت وزارة النفط العراقية الخبر المتداول بخصوص إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرابة مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية، نتيجة دفع مبالغ لإيران بالمقابل لأغراض العبور.

وقالت الوزارة في بيان، مساء السبت، إنها وذراعها التصديري شركة تسويق النفط «سومو» يحرصان على اتباع القوانين والقواعد الدولية كافة، لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، داعين وسائل الإعلام لتوخي الدقة في نقل المعلومة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن القوات الأمريكية منعت الجمعة، عبور مجموعة من البواخر التي تحمل نفطًا عراقيًا عبر مضيق هرمز، وذلك بسبب اتهام بغداد بدفع رسوم عبور للجانب الإيراني.

وأكدت مصادر مطلعة لموقع «العربية/الحدث» أن الحكومة العراقية نفت لواشنطن دفع أي رسوم بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أعلنت القوات الأمريكية أنها حولت مسار 129 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وعطلت 6 سفن بسبب عدم الامتثال. بينما سمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية.

وأكدت الولايات المتحدة بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية، أنها لن ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وستستمر في منع خروج أو دخول أي سفينة.

وأوضحت واشنطن أنها ترفض بشكل مطلق فرض أي رسوم من قبل إيران على السفن التجارية التي تعبر المضيق، أو أن يكون المضيق تحت إدارة إيران.