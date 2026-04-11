تسنيم: مضيق هرمز لا يزال مغلقا.. والسيطرة الإيرانية الكاملة شرط أساسي في المفاوضات

وكالات
نشر في: السبت 11 أبريل 2026 - 8:12 م | آخر تحديث: السبت 11 أبريل 2026 - 8:12 م

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، مشيرة إلى أن السيطرة الإيرانية الكاملة شرط أساسي في المفاوضات.

وقالت الوكالة، مساء اليوم السبت، إنه مع المفاوضات الجارية اليوم بين إيران وأمريكا في باكستان، تبرز السيطرة على حركة المرور في مضيق هرمز كأحد الشروط العشرة التي وضعتها طهران، مؤكدة أن السيادة على المضيق ستبقى بيدها، ولن يُسمح لأي سفينة بالعبور دون إذن مسبق.

ميدانياً، تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفاً تاماً في الوقت الراهن، حيث تم منع مدمرة أمريكية حاولت عبور المضيق من المرور.

وفي سياق متصل، صرح مسئول عسكري لوكالة "تسنيم" بأن إيران عازمة على عدم السماح لأي سفينة بالعبور دون ترخيص، مشددًا على أن أي حركة ملاحة محتملة مستقبلاً يجب أن تتم حصراً بموافقة إيران.

