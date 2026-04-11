حث بابا الفاتيكان ليو، اليوم السبت، قادة العالم على إنهاء ما سماه "جنون الحرب"، في نداء حماسي جاء تزامنا مع اجتماع مسئولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في باكستان لبحث إنهاء الصراع المستمر منذ ستة أسابيع.

وخلال قداس خاص أقيم بكاتدرائية القديس بطرس، ندد أول بابا أمريكي باستخدام صياغات دينية لتبرير الحرب وقال: "لدينا هنا سد أمام جنون العظمة الذي يزداد حولنا عدوانية وعدم استنباط"، وفق وكالة رويترز.

وفي نداء مباشر إلى قادة العالم، قال البابا ليو "توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح".

وبرز ليو، المعروف بحرصه الشديد في انتقاء كلماته، بوصفه منتقدا صريحا للحرب على إيران.

واستخدم اليوم لهجة حادة للتنديد بالصراع مستشهدا برسائل من أطفال في مناطق الحرب قال إنها تصف "الرعب واللاإنسانية".

وأضاف البابا أن الكنيسة عارضت في عام 2003 الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق مشيرا إلى نداء أطلقه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قبل أربعة أيام من اندلاع ذلك الصراع.

وقال ليو: "كفى عبادة للذات وللمال! كفى استعراضا للقوة! كفى حربا! إن القوة الحقيقية تتجلى في خدمة الحياة".

واستنكر البابا مرة أخرى اليوم استخدام صياغة مسيحية لتبرير الحرب، وكان قد قال في 30 مارس، إن الرب لا يقبل صلوات القادة الذين يشنون الحروب "وأياديهم ملطخة بالدماء".