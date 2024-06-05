الحكومة الإسرائيلية تصوت اليوم على زيادة جنود الاحتياط

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة ستصوت اليوم على زيادة عدد جنود الاحتياط الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة، موضحة أن الزيادة لا تتعلق بجبهة الشمال.

ونقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الزيادة بمقدار 50 ألفا لأن العملية في رفح جنوبي قطاع غزة تستهلك عددا أكبر مما كان مخططا له مسبقا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الاخباري.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة؛ خلفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع