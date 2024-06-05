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قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن لجنة تسعير المنتجات البترولية ستعقد اجتماعا في مطلع شهر يوليو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحد الأقصى لزيادة الأسعار البترولية يبلغ 10%، وهي النسبة نفسها التي تمثل حدًا أدنى لأي انخفاض في الأسعار.

وأوضح أن لجنة التسعير تعد دراسات حول سعر خام البترول العالمي (خام برنت) باعتبار مقياسا للأسعار.

ولفت إلى الأخذ في الحسبان أيضا سعر الصرف بجانب أعباء تداول المنتج والتي لا تكون بقيمة كبيرة.

وأشار إلى وضع معادلة سعرية، ومن ثم تحديد الأسعار لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.