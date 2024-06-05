أمين الأمم المتحدة: نحتاج إلى مخرج من الطريق السريع المتجه إلى جحيم المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن العالم يلعب لعبة "الروليت الروسية" مع مستقبل الكوكب بعد أن كشفت دراسات جديدة أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية وصل إلى مستوى قياسي في مايو للشهر الـ 12 على التوالي.

وأضاف جوتيريش، في خطاب رئيسي ألقاه في نيويورك بمناسبة يوم البيئة العالمي قائلا: "نحتاج إلى مخرج من الطريق السريع المتجه نحو جحيم المناخ".

وانتقد جوتيريش صناعة الوقود الأحفوري العالمية، التي وصفها بأنها "رائدة الفوضى المناخية" التى "تحقق أرباحا قياسية وتستفيد من تريليونات الدولارات من الإعانات التي يمولها دافعو الضرائب".

ودعا جوتيريش المؤسسات المالية وشركات العلاقات العامة إلى مقاطعة شركات النفط والغاز التي تعيق تحقيق تقدم في العمل المناخي.

وقال جوتيريش إن "مليارات الدولارات قد أُنفقت على تشويه الحقيقة وخداع الرأي العام وزرع بذور الشك".

ودعا جوتيريش الحكومات أيضا إلى فرض ضرائب غير متوقعة على أرباح صناعة الوقود الأحفوري، وإلى الاستثمار في الطاقة الخضراء، وفرض "رسوم على قطاعات مثل الشحن والطيران واستخراج الوقود الأحفوري".

وقال جوتيريش إن الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم في مجموعة العشرين يجب أن تتحمل نصيبها العادل من العبء في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف جوتيريش أنه يجب على الدول "أن تبرهن على التضامن في مجال الحفاظ على المناخ بتقديم الدعم التكنولوجي والمالي لاقتصادات مجموعة العشرين الناشئة والدول النامية الأخرى".