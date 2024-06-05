الكنيست يقر قانونا يمنع فتح بعثات دبلوماسية بالقدس لخدمة الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بقراءة أولية، على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات لغير المقيمين بإسرائيل (الفلسطينيين) لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.

وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب «الليكود» الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.

وقال الكنيست، في بيان: «أيد مشروع القانون 18 عضوا وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته، تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه»، بحسب وكالة الأناضول.

وينص المشروع على أن «إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل».

وأضاف: «في إسرائيل، لم تسمح أي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة».

ولفت الكنيست، إلى أنه يوجد اليوم في إسرائيل ثماني ممثليات (قنصلية) تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هذه الممثليات كانت مفتوحة قبل قيام إسرائيل (1948)، في إشارة إلى القنصليات العامة بالقدس الشرقية.

وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية واليونانية.