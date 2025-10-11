مصدر مصري مسئول: معبر رفح سيعمل من الاتجاهين يوم الثلاثاء

نقلت قناة العربية عن مصدر مصري مسئول، قوله إنّ معبر رفح بين مصر وغزة سيعمل في الاتجاهين، يوم الثلاثاء المقبل؛ لعبور المرضى والعالقين.

وأضاف المصدر أنه عقب الموافقة الرسمية على فتح المعبر في الاتجاهين، ستكون عملية تشغيله مقتصرة على دخول المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وخروج العالقين من الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة فقط.

وأوضح أنه لن تدخل أي شاحنات مساعدات من المعبر لأنه مخصص للأفراد فقط.

ولفت إلى أنّ المعبر ميناء بري، وأن الشاحنات التي تدخل إلى كرم أبو سالم تكون من البوابة الجانبية المجاورة لبوابة معبر رفح لا من معبر رفح نفسه.

وأوضح أن جهود مصر والوسطاء نجحت في التوصل إلى اتفاق لإدخال أعداد مضاعفة من قوافل وشاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة غدًا الأحد، مع استئناف دخول هذه المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم أيضًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد القمة الأمريكية الأوروبية العربية المرتقبة في شرم الشيخ للاحتفال بتوقيع اتفاق وقف النار.