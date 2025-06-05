 رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو يبيع أمننا مقابل يوم إضافي في الحكم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو يبيع أمننا مقابل يوم إضافي في الحكم


نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 6:21 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 6:23 م

قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يروّج لتصور خطير جديد، وهو تسليم مليشيا في قطاع غزة مرتبطة بتنظيم داعش.

وأضاف جولان أنّ نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يصنع قنبلة موقوتة جديدة في غزة بدلا من التوصل إلى صفقة وإعادة المحتجزين، وإقامة ترتيبات مع ما أسماه "المحور السني المعتدل"، واستعادة الأمن للإسرائيليين.

وأوضح أنّ هذا ليس خطأ، بل هو منهج، مضيفا أن نتنياهو يبيع أمن الشعب الإسرائيلي مقابل يوم إضافي في السلطة، ويجب إبعاده فورا عن دائرة اتخاذ القرار.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن عضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر قوله إن المجلس لم يوافق على تسليح مجموعات في غزة، لكنّ إسرائيل تعمل بالفعل على تأجيج الخلاف بين حركة حماس والمجموعات المسلحة الأخرى.

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