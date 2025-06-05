سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اجتماعا اليوم الخميس، في ظل توقعات بإعلان خفض سعر الفائدة الرئيسية.

ويشير تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو واستمرار تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية كعبء على الاقتصاد، إلى أن المجلس المعني بإدارة السياسة النقدية في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سيخفض الفائدة للمرة الثامنة منذ منتصف 2024.

ويمكن خفض فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2%.

وأشار عدد من مسئولي البنك المركزي مؤخرا إلى استعدادهم للقيام بذلك.

ومن المتوقع صدور قرار مجلس محافظي البنك بعد ظهر اليوم.

يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسية المنخفضة تجعل القروض بشكل عام أقل تكلفة، وهو ما يمكن أن يحفز الاقتصاد.

ويرى البنك المركزي، أن هذا الأمر يتحقق على المدى المتوسط مع معدل تضخم في حدود 2% في منطقة اليورو.

وفي مايو الماضي، حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عندما تراجع المعدل بشدة إلى 1.9% وفقا للتقديرات الأولية لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، مقابل 2.2% في أبريل الماضي.

يذكر أنه كلما ارتفع معدل التضخم تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين، ورغم ذلك فإن البنوك المركزية تسعى أيضا إلى تجنب الانخفاض الدائم في الأسعار بأي وسيلة؛ لأنه في حالة الانخفاض المستمر للأسعار، قد تؤجل الشركات والمستهلكين قرارات الشراء انتظارا لمزيد من التراجع في الأسعار، مما يهدد بتباطؤ الاقتصاد.