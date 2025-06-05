وفاة مارك جارنو أول كندي يسافر إلى الفضاء ووزير الخارجية سابقا عن 76 عاما

توفي مارك جارنو، أول كندي يسافر إلى الفضاء الذي شغل منصب وزير الخارجية سابقا، يوم الأربعاء بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما.

ووقف أعضاء البرلمان دقيقة صمت في مجلس العموم مساء الأربعاء، بناء على طلب النائب الحكومي مارك جيريتسن.

وكان جارنو مهندسا كهربائيا وضابطا سابقا في البحرية الملكية الكندية، وأصبح أول كندي يسافر إلى الفضاء عندما شارك في رحلة على متن مكوك الفضاء الأمريكي عام 1984.

وقالت بام جارنو في بيان: "ببالغ الحزن أشارككم نبأ وفاة زوجي مارك جارنو. لقد واجه مارك أيامه الأخيرة بنفس القوة والوضوح والكرامة التي ميزت حياته. لقد رحل بسلام، محاطا بحب عائلته"، ولم يُذكر سبب الوفاة.