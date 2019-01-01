الزراعة: تغذية 11 ألف رأس ماشية بقطاع الإنتاج لتوفير أضاحى العيد

5 لجان متخصصة لفحص زراعات القطن ومكافحة آفة المحصول لزيادة الإنتاج

كشف تقرير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن الاهتمام بالإنتاج الحيوانى والرعاية البيطرية والتحصينات، مشيرا إلى وصول أعداد القطيع إلى 11 ألف رأس ماشية بمزارع القطاع بتكلفة تتعدى 12 مليون جنيه مقابل توفير الأعلاف والتحصينات لتوفير الأضاحى للجمهور، وإيرادات تصل إلى 16 مليون جنيها بصافى ربح قدره 4 ملايين جنيه.

وقال الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج، إن تم عرض التقرير السنوى على وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه تم تحصيل متأخرات للقطاع لدى الجهات الخارجية والشركات بمبالغ تتعدى 15 مليون جنيه خلال الستة أشهر السابقة، كما أن إنتاج تقاوى الأصناف المحسنة خلال الموسم الشتوى فى مساحات تتعدى 3 آلاف فدان من القمح والشعير والفول مما يدعم صناعة التقاوى فى مصر.

وأضاف عبد العال، أنه جار زراعة الموسم الصيفى بزراعة ما يقرب من 4 آلاف فدان أرز تقاوى وتجارى لصالح القطاع وشركات التقاوى والإدارة المركزية للتقاوى والمعاهد البحثية، وزراعة ما يقرب من 600 فدان قطن لإنتاج التقاوى وإكثار الأصناف الجيدة من خلال شركات انتاج التقاوى بحق انتفاع قدرة 10600 جنيها بدلا من 8000 جنيه فى الأعوام السابقة بزيادة قدرها 3 مليون جنيها لصالح قطاع الإنتاج.

من ناحية أخرى، بدأت عدة لجان من قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومعهد وقاية النبات، والإدارة المركزية لمكافحة الأفات الزراعية، ومعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة، حملات مرورية وفحص زراعات القطن الصيفى لمكافحة أفة المحصول.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك لجان مرورية على جميع الزراعات الصيفية وخاصة القطن لزيادة الإنتاج ومكافحة أفة القطن، لافتا إلى أنه تم توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الآفة الموسم الحالى كإجراءات احترازية، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج وعالية الانتاج من القطن المصرى.

وأشار الشناوي، في تصريحات صحفية له، إلى أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بتوفير جميع مبيدات افة القطن ومستلزمات المصائد وبدائل المبيدات اللازمه للمكافحة طبقا للمساحات التى يتم زراعتها من القطن، حيث يتم الاعتماد على المبيدات الحيوية كأساس للمكافحة وكذا المكافحة الحيوية لتقليل الاعتماد على المبيدات.

وأضاف أنه منذ بدء زراعات المحصول الصيفى، تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من اسمدة وتقاوى ومبيدات، بالإضافة الى لجان مرورية ومتابعة لمتابعة عمليات صرف الأسمدة طبقا للجان المعاينة والأرض المنزرعة فعليا، وحملات أخرى لحث المزراعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول الصيفى وخاصة الذرة للحد من الاستيراد.