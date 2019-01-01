حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة طالب بالإكراه في المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على طالب بسلاح أبيض وسرقة هاتفه المحمول .

كان قسم شرطة المطرية تلقى اخطارا من إحدى المستشفيات يفيد إستقبالها طالب مصاب بجرح طعنى بالبطن والصدر فور انتقال قوة أمنية قرر المجني عليه بأنه حال سيره فوجئ بقيام أحد الأشخاص بتهديده بنصل معدنى " كتر" والإستيلاء منه على هاتفه المحمول ، والتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها وأسفرت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل سبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه" وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه والآداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.