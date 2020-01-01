فلسطين تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفلسطين اليوم إلى 472.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإصابات توزعت كالتالي: 216 في محافظة الخليل، و44 في محافظة القدس، وإصابة في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، مشيرة إلى تسجيل 9 حالات شفاء في محافظة نابلس.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 4722، وأن الحالات النشطة بلغت 4037، وحالات الوفاة 20، فيما بلغت حالات التعافي 665.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 530 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 11 مليون إصابة.