كوريا الجنوبية تستعيد حطام قمر تجسس اصطناعي كوري شمالي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، استعادة حطام قمر تجسس اصطناعي كوري شمالي، وتوصلت إلى أنه لم يكن له " غرض عسكري"، لتنتهى بذلك أعمال انتشال القمر الاصطناعي التي بدأت منذ 36 يوما، بعد إخفاق إطلاق صاروخ إلى الفضاء في أواخر مايو الماضي.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان القول، إن الجيش قام بانتشال عدة أجزاء من الصاروخ والقمر الاصطناعي خلال العملية التي بدأت في 31 مايو الماضي وانتهت في وقت سابق من اليوم.



وأجرى خبراء كوريون جنوبيون وأمريكيون تحليلا مفصلا للحطام، وتوصلوا إلى أن حطام القمر الاصطناعي ليست له فائدة عسكرية.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت ما يطلق عليه صاروخ كوليما -1 في 31 مايو الماضي وهو يحمل القمر الاصطناعي "ماليجيونج -1" ولكنه تحطم في البحر بسبب البداية غير الطبيعية لمحرك المرحلة الثانية.