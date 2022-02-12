دعت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في بيان مشترك، قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف التصعيد، واحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.



وجاء في البيان الذي وزعته وزارة الخارجية المكسيكية: «شعرت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بالقلق من التوغل العسكري الإسرائيلي الجديد واسع النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأعربت الحكومات الثلاث عن خالص تعازيها لأسر (الشهداء)، وحثت على وقف الأعمال القتالية بهدف منع تصاعد دوامة العنف، التي تؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين ونزوح السكان وتدمير البنية التحتية الحضرية في جنين.



ودعت حكومات الدول الثلاث إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واعتماد حل الدولتين الذي تتعايش فيه فلسطين وإسرائيل في ظروف السلام والأمن داخل حدود متفق عليها، ومعترف بها دوليا.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها استمر على مدار يومين، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنا بينهم خمسة أطفال وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.