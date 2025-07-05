حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية ينهي أحلام طالبة جامعية: رحلت صائمة وكانت تخطط لخطواتها القادمة

خيم الحزن على أهالي قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد تلقي نبأ وفاة الطالبة “منه الله أحمد زكي أحمد”، التي راحت ضحية حادث التصادم المروّع الذي وقع صباح اليوم السبت على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

الفتاة، التي لم تتجاوز عامها الثالث والعشرين، كانت طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة السادات، وتوجهت صباح اليوم إلى جامعتها لإنهاء بعض الإجراءات، استعدادًا لاستكمال عامها الجامعي، إلا أن القدر كان أقرب، فغادرت الحياة وهي صائمة، تاركة حسرة في قلوب أسرتها وكل من عرفها.

ونُقلت جثتها إلى مستشفى الوردان، حيث تم التعرف عليها وسط صدمة ذويها وزميلاتها، الذين أكدوا أنها كانت مثالًا للأدب والالتزام، وأنها “عروسة الجنة” التي ارتقت صائمة، في وقت كانت تخطط فيه لخطواتها القادمة في التعليم والحياة.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، منذ قليل بدفن جثمان الطالبة بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الطب الشرعي، لتبدأ أسرتها استعداداتها لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مسقط رأسها بقرية ساقية أبو شعرة، وسط أجواء من الحزن والذهول.

كان الحادث قد وقع اليوم السبت إثر تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي بالقرب من قرية منشأة القناطر بالجيزة، ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص، معظمهم من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وإصابة 10 آخرين، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.