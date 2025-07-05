ديمبلي: نريد الثأر من الهزيمة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

تحدث اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبلي، نجم فريق باريس سان جيرمان، عن مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بأمريكا.

ويواصل عثمان ديمبلي، استعدادته لخوض لمواجهة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بنسختها الجارية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره البايرن الألماني، في تمام الساعة السابعة من مساء غد السبت الموافق 5 يوليو الجاري.

وقال ديمبلي في تصريحاته قبل المباراة، والتي نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «ندرك أن فريق بايرن ميونخ قوي للغاية، واستثنائي، ونحن نحترمهم ونركز جيدًا على مواجهاتهم».

وعن رغبة فريقه في الانتقام من باريس عن الهزيمة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالموسم المقتضي قال: «نحن نرغب بالفعل في هذا الأمر، هو خصم صعب، ولكننا أيضًا لم نعد الفريق الذي تلقى الهزيمة في نوفمبر بل أقوى بكثير».

وتابع: «هناك العديد من الأمور تغيرت في هذه الفترة، جميع اللاعبين بما فيهم أنا، رفعوا مستوى أدائهم، أصبحنا نتمتع بثقة أكبر على أرض الملعب، ولا نهاب أي فريق نلعب ضده، وأثبتنا ذلك بالفعل».

وأتم: «الآن باريس يتمتع بعقلية مختلفة، وبات لديه حافز كبير، الاستعداد الذهني، والتركيز والسرعة هما مفتاح الفريق في مباراة الغد».