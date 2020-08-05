بشار الأسد لنظيره اللبناني: آلمنا الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون برقية تعزية من الرئيس السوري بشار الأسد، جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقال «الأسد»، في البرقية، نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الأربعاء: «لقد آلمنا الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عددًا كبيرًا من الضحايا والجرحى».

وأضاف: «باسمي وباسم الشعب العربي السوري نتقدم منكم ومن الشعب اللبناني بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين».

وتابع: «نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان الشقيق وتضامننا مع شعبه المقاوم، وكلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي وإعادة بناء ما نتج عنه من اضرار في أسرع وقت ممكن».

واندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.