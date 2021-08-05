نائب يطالب بإقامة منطقة صناعية لصناعة الكتان بقرية شبرا ملس بزفتى

تقدم محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ عن دائرة زفتى، بطلب إلى كل من رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية، ومحافظ الغربية نيابة عن مزارعي ومنتجي والعاملين بمهنة زراعة وصناعة وتجارة الكتان، والذي يتجاوز عددهم 30 ألف مواطن، أكد فيه أن قرية شبرا ملس تنتج أكثر من 85% من الكتان بمصر.



وأضاف أن الكتان يساهم في صناعات عديدة وهامة، ويعتبر موسمه فرصة لتشغيل الشباب،فضلا عن أنه يعد محصولا هاما للتصدير.



وأشار إلى أن مزارعي الكتان استطاعوا تصدير 10 آلاف طن العام الماضي بلغت قيمتهم أكثر من 300 مليون دولار؛ ولذا يعد الكتان من المحاصيل الاقتصادية الهامة التي تحسن ميزان المدفوعات.



وأضاف النائب، أن هذه الصناعة واجهت في السنوات الأخيرة العديد من المشكلات التي تهدد بتقليص النشاط وتعطل الاستثمارات الضخمة فيها، وأهم هذه المشكلات تحجيم الإنتاج في المصانع الكبيرة مما أثر على التسويق.



وتم إدخال أصناف جيدة من التقاوي المستوردة، مطالبا رئيس الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة بالموافقة على تخصيص 10 أفدنة من أرض الأوقاف خاصة أنه يوجد بزمام القرية أكثر من 400 فدان تابعة للأوقاف.



ويأتي ذلك لتخصيصها منطقة صناعة لغزل الكتان وإدراج المشروع الضخم والحيوي والهام لاقتصاد الوطن ضمن المبادرة "حياة كريمة".