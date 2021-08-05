 البرتغالي بيكاردو يتوج بذهبية الوثب الثلاثي بأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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البرتغالي بيكاردو يتوج بذهبية الوثب الثلاثي بأولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 5:42 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 5:42 ص

توج البرتغالي بيدرو بابلو بيكاردو اليوم الخميس بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب الثلاثي للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجل بيكاردو 98ر17 مترا محتلا المركز الأول ومحطما الرقم القياسي في بلاده، وتلاه الصيني تشو يامينج في المركز الثاني مسجلا 57ر17 مترا ليحرز الميدالية الفضية ويحطم أفضل رقم شخصي له.

وأحرز هيوجز فابريس زانجو، من بوركينافاسو، الميدالية البرونزية بعدما سجل 47ر17 مترا محتلا المركز الثالث، لتكون أول ميدالية لبلاده في الأولمبياد.

أما الجزائري ياسر تريكي، فاحتل المركز الخامس مسجلا 43ر17 مترا، وحطم أفضل رقم في بلاده.


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