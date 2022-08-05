رد الفنان محمد محمود عبد العزيز، على محبين والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذين يطالبون بعمل فيلم سينمائي يروي قصة حياته ومشواره الفني الطويل.



وقال محمد لـ"الشروق": "صعب إنتاج عمل فني يجسد شخصية والدي ومن وجهة نظري الشخصية أن الفنان محمود عبد العزيز قدم في أعماله الفنية كل شيء خاص بحياته وكان عبارة عن كتاب مفتوح في جميع لقاءاته التلفزيونية وأمام الصحافة ولا يوجد شيء جديد يقدم في فيلم سينمائي وأتمنى من الجمهور الدعاء له".



وأضاف قائلا: "أنا وكريم سنكمل مشوار والدي فهو قدم لنا جميع النصائح الفنية وأهمها احترام عقل المشاهد وتقديم أعمال فنية هادفة والبعد التام عن الإسفاف واليوم نحن نعمل على ذلك ونحاول بقدر الإمكان تقديم أعمال فنية محترمة تحترم المتفرج".



جدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مسلسل "البيت بيتي " بطولة كريم محمود عبد العزيز ، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، وتم عرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا كبيرا.