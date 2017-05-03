رئيس وزراء إيطاليا: قرار بيع إيتا للطيران خلال عشرة أيام

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ليل الخميس أن حكومته سوف تقرر في غضون الأيام العشرة المقبلة ما إذا ستوافق على العرض المشترك من شركة الطيران الألمانية /لوفتهانزا/ و شركة /إم إس سي/ للشحن للحصول على غالبية أسهم شركة الطيران الإيطالية (إيتا).

وتقدت /لوفتهانزا/ و/إم إس سي/ بعرض لشراء أكثر من 80% من /إيتا/، التي خلفت شركة أليطاليا. والدولة الإيطالية هي حاليا المالك الوحيد لشركة /إيتا/.

وبالإضافة إلى العرض الذي تقدمت به لوفتهانزا وإم إس سي ، يوجد هناك عرضا آخر من شركة سيرتاريس الأمريكية الخاصة للاستثمار بالمشاركة مع إير فرانس-وكيه إل إم "الخطوط الجوية الملكية الهولندية" وشركة "دلتا إير لاينز".

ورفض دراجي المخاوف من أن يؤدي التأخير في الموافقة على البيع إلى تعريض الصفقة للخطر نظرا لحالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا حيث تستعد البلاد لإجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر المقبل.

وقال دراجي "علينا القيام بواجبنا حتى النهاية"، مضيفا أنه لا يريد ترك القرار للحكومة المقبلة.

وكانت روما تأمل في البداية أن يتم اتخاذ القرار قبل عدة أسابيع، لكن مقدمي العطاءات عدلوا عروضهم مؤخرا، وفقا لوزير المالية الإيطالي دانيل فرانكو.

وحذر المدير التنفيذي للوفتهانزا كارستن شبور يوم الخميس من أن شركة الطيران لا يمكنها الانتظار إلى الأبد حتى تتخذ روما قرارا بشأن هذه المسألة، رغم أنه لم يصل إلى حد إصدار إنذار نهائي.