الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم إلى 10 شهداء، بينهم الطفلة ألاء قدوم (5 أعوام) وسيدة (23عاما)، و55 مصابا آخرين بجروح مختلفة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف استهدفت أراض زراعية ومواقعاً في مناطق عدة شرق القطاع.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخين شقتين سكنيتين في الطابق السابع بـ"برج فلسطين" في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن تيسير محمود الجعبري وإصابة آخرين، إضافة إلى مركبة في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين في المركبة بينهم طفلة هي ألاء قدوم البالغة من العمر خمسة أعوام.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استهداف موقعين على الأقل شرق المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما وإلحاق أضرار.

وقصفت دبابات الاحتلال مواقعا شرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أوقع أضرارا في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث تجوب طائرات الاستطلاع مختلف أجواء غزة، فيما الطائرات الحربية تجوب الأجواء بين الفينة والأخرى.