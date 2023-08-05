شركة إنفينيكس تبدأ تصنيع إكسسوارات المحمول في مصر بدلا من استيرادها

• الشركة الصينية تنتج سماعة لاسلكية لأول مرة من مصنعها بمدينة تيدا بالعين السخنة

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» من مصدر مسئول أن شركة إنفينيكس للهواتف بدأت فى تصنيع سماعات لاسلكية محليا عوضا عن استيرادها من الخارج.

وبحسب المصدر، فإن الشركة الصينية ستبدأ للمرة الأولى فى تصنيع سماعة طراز XE 22 من مصنعها بمدينة منطقة تيدا بالعين السخنة فى محافظة السويس، مشيرا إلى أن الشركة أنتجت الدفعة الأولى وتنتظر الإفراج الجمركى عنها؛ كون الإنتاج من منطقة حرة.

وأشار المصدر إلى أن السماعة الجديدة التى تصنع فى مصر للمرة الأولى تعمل لمدة 36 ساعة، ومقاومة للماء، وبها خاصية إلغاء الضوضاء، لافتا إلى أن المصنع يقام بالشراكة مع وكلاء محليين.

ونوه المصدر بأن شركة إنفينيكس تعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلى فى مصر سواء الهواتف أو الإكسسوارات، قائلا إن الشركة الصينية تولى اهتماما للسوق المصرية على اعتبار أنها سوق محورية فى الشرق الأوسط وافريقيا، وأن الشركة تعتزم تصدير الإنتاج للأسواق المجاورة لاسيما ليبيا والعراق، فضلا عن سد احتياجات السوق المحلية.

وكانت شركة إنفينيكس مصر دشنت خط إنتاج جديد للهواتف الذكية فى مصر بأحد المصانع بمدينة العبور لإنتاج موديلات جديدة من هواتفها الذكية فى السوق المصرى، وهو الهاتف Infinix smart 7 الجديد كليا، بحجم استثمارات يقدر بنحو 50 مليون دولار.

يشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قامت فى عام 2013 من خلال شركة التنمية الرئيسية إحدى شركات الهيئة الاقتصادية، بالتعاقد مع شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، لإقامة منطقة صناعية كبرى على مساحة 6 ملايين متر مربع، بهدف تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات متعددة قادرة على المنافسة مع مثيلاتها فى العالم، حيث تستهدف المنطقة الحرة الجديدة القطاعات الصناعية المختلفة، وعلى رأسها صناعة الأجهزة الكهربائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة تكنولوجيا المعلومات، والصناعات المكملة للصناعات الأساسية، باستثمارات متوقعة للبنية الأساسية لكامل المساحة تصل إلى نحو 200 مليون دولار.

ووصل حجم الاستثمارات الفعلية فى منطقة تيدا إلى أكثر من 240 مليون دولار، وتشغل الشركات الصينية النسبة الأكبر بين إجمالى عدد الشركات فى المنطقة، وذلك بواقع 134 شركة صينية، من إجمالى 136 شركة برءوس أموال مصدرة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، فى قطاعات صناعية، وخدمية، وإدارية، وتجارية، بإجمالى فرص عمل تزيد على 10 آلاف فرصة عمل حتى نهاية مارس 2023.