الصين تطلب من مواطنيها المسافرين إلى لبنان توخي الحذر

طلبت السفارة الصينية لدى بيروت من مواطنيها المسافرين إلى لبنان توخي الحذر، منوهة أن الأوضاع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية تشهد تصعيدًا في الآونة الأخيرة.

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أن الوضع الأمني الحالي في لبنان خطير ومعقد، مشيرة إلى أن الغارة الجوية على العاصمة بيروت أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وناشدت رعاياها في لبنان التأهب لحالات الطوارئ، مطالبة إياهم بالاتصال بالشرطة في الوقت المناسب والاتصال بالسفارة الصينية في لبنان للحصول على المساعدة في حالات الطوارئ.

ودعت دول غربية وعربية عدة رعاياها إلى مغادرة لبنان، على وقع فصل جديد من فصول التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، والذي بلغ ذروته بعد عشرة أشهر من تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين الطرفين.

وجاء التصعيد الأخير بعد اغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر بضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتلا ذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ويخشى المغادرون إغلاق المطار في حال حصول ردّ ثم ردّ على الردّ. كما يخشون اتساع العمليات العسكرية المحصورة إلى حدّ بعيد منذ قرابة عشرة أشهر في الجنوب اللبناني.

ومدّدت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة ترانسافيا تعليق الرحلات حتى الثلاثاء، وستقطع الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتباراً من الاثنين. وستلغي شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الليلية إلى بيروت مؤقتاً.