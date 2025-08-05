مصر للطيران وبوينج يبحثان تسهيل إجراءات استلام الطائرات الجديدة

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وفداً رفيع المستوى من شركة بوينج العالمية، برئاسة أنبيسي يتباريك، نائب رئيس الشركة لمبيعات وتسويق الطائرات التجارية بأفريقيا، يرافقه كيث نيدا، مدير عام مبيعات الطائرات التجارية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء اللقاء لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة خطة تحديث الأسطول، وسبل تعزيز الشراكة الممتدة التي تربط مصر للطيران وبوينج منذ أكثر من أربعة عقود، والتي كان لها بالغ الأثر في تطوير قدرات الشركة الوطنية ورفع كفاءة تشغيلها.

وأكد الطيار أحمد عادل، أن الشراكة مع بوينج تمثل أحد أهم أركان خطة التحديث والتوسع التي تنفذها الشركة، مشيرًا إلى أن نسبة 62% من أسطول مصر للطيران الحالي تتكون من طرازات بوينج المختلفة، وتشمل 31 طائرة من طراز B737-800، و8 طائرات من طراز B787-9، و5 طائرات من طراز B777-300، إلى جانب 18 طائرة من طراز B737-8 MAX، من المقرر بدء تسلمها في يناير 2026.

وأشار رئيس مصر للطيران إلى أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول آليات تسهيل إجراءات استلام الطائرات الجديدة، والرؤية المستقبلية لتوسيع الأسطول بإضافة طرازات حديثة تدعم الاستدامة التشغيلية وتلبي متطلبات النمو والتوسع.

من جهتهم، أكد مسئولو بوينج التزام الشركة الكامل بالجدول الزمني لتسليم الطائرات، وتوفير الدعم الفني الكامل، من حيث قطع الغيار، وبرامج التدريب الفني والهندسي، بالتعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إلى جانب تدريب الطيارين والمهندسين على أنظمة الطراز B737-8 MAX.

وأعرب أنبيسي يتباريك عن اعتزاز بوينج بعلاقتها الوثيقة مع مصر للطيران، مؤكدًا حرص الشركة على استمرار تقديم الدعم الكامل بما يعزز مكانة الناقل الوطني المصري إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام اللقاء، تلقى الطيار أحمد عادل دعوة رسمية من وفد بوينج لزيارة مصنع الشركة بمدينة سياتل الأمريكية، للاطلاع على أحدث التقنيات المطبقة في صناعة الطائرات، والتعرف على التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمة.