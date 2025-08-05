أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انتظام فتح كل اللجان الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان.

وشهدت اللجان، توافد العشرات من المواطنين على لجان الاقتراع، وسط تسهيلات كبيرة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن ممارسة الجميع لحقهم الدستوري في بيئة آمنة ومنظمة.

وثمّنت الدكتورة جاكلين عازر، الدور الوطني المشرف للقضاء المصري، مشيدةً بنزاهته واستقلاله ومشاركته الفاعلة في الإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها وسلامة إجراءاتها وفقًا لأعلى المعايير القانونية.

وأعربت عن بالغ تقديرها لرجال الشرطة المصرية البواسل، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ؛ لضمان تأمين المقار الانتخابية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، مؤكدة أن تضافر جهود كل مؤسسات الدولة هو ما يصنع مشهدًا ديمقراطيًا حضاريًا يليق بمكانة مصر وشعبها.

وأشارت المحافظ، إلى استمرار انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها إلكترونيًا بغرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز، والتواصل اللحظي مع جميع اللجان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ وتوفير الدعم الكامل.

من الجدير بالذكر أن الانتخابات تجرى داخل 628 مقرًا انتخابيًا تضم 633 لجنة فرعية، جهزت لاستقبال نحو 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة، وسط إشراف أمني وتنفيذي متكامل، بما يضمن انضباط وسلاسة العملية الانتخابية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من المرشحين، مؤكدة التزام المحافظة بأعلى درجات الحياد والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إرساء دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة.

ودعت المحافظ، جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الهام، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مشيدة بما أظهره أبناء البحيرة من وعي وحرص وطني على التصويت، مؤكدة أن البحيرة ستظل دائمًا في صدارة المشهد في كل انتخابات واستحقاق وطني.

وبدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى تمام الساعة الـ9 من صباح اليوم الثلاثاء، 5 أغسطس 2025 وحتى الـ9 من مساء نفس اليوم، ويشرف على الانتخابات 9500 قاض من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتُجرى الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، و يومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.