زيلينسكي وترامب يناقشان العقوبات على روسيا قبل زيارة ويتكوف لموسكو

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى "مناقشة مثمرة" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء قبل زيارة المبعوث الخاص الرسمي لواشنطن ستيف ويتكوف لموسكو الأسبوع الجاري.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس: "نسقنا اليوم موقفينا، أوكرانيا والولايات المتحدة".

وقال إنه ناقش العقوبات ضد روسيا مع ترامب. وكتب: "إن اقتصادهم يواصل الانحدار، ولهذا السبب بالتحديد فإن وضع موسكو يتسم بحساسية شديدة إزاء هذا الاحتمال وتصميم الرئيس ترامب".

وذكر زيلينسكي أنه أحاط ترامب علما بالوضع الراهن على الأرض، وكتب: "تم إطلاع الرئيس ترامب تماما على الضربات الروسية على كييف ومدن ومناطق أخرى".

ومن المتوقع أن يصل ويتكوف إلى موسكو في منتصف الأسبوع الجاري وذكر الكرملين أنه من المحتمل أن يجتمع بالرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يتم الاجتماع قبل موعد نهائي وضعه بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه يعتزم فرض عقوبات إذا مر الموعد النهائي –الذي سينتهي الجمعة المقبل- دون التوصل لنتائج.

وتهدف الإجراءات لاستهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين لتقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا المجاورة.