أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، جدول مباريات الموسم الجديد 2026-2027 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب مراسم القرعة التي أُقيمت بمقر "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 20 فريقًا لأول مرة، بعد صعود ثلاثة أندية من دوري المحترفين، في نسخة مرتقبة من المسابقة المحلية التي تنطلق رسميًا يوم 21 أغسطس المقبل، بينما تبدأ مباريات الدور الثاني في 12 مارس 2027.

ويستهل فريق بيراميدز، وصيف النسخة الماضية، مشواره في الدوري بمواجهة غزل المحلة خارج ملعبه، قبل أن يخوض سلسلة من المواجهات القوية، أبرزها أمام الأهلي في الجولة التاسعة، والزمالك في الجولة الثالثة عشرة.

وجاء جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول على النحو التالي:

الجولة الأولى: غزل المحلة – 22 أغسطس – ملعب المحلة.

الجولة الثانية: أبو قير للأسمدة – 27 أغسطس – استاد الدفاع الجوي.

الجولة الثالثة: المصري البورسعيدي – 31 أغسطس – استاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: الجونة – 8 سبتمبر – استاد الدفاع الجوي.

الجولة الخامسة: الشرقية إنبي – 16 سبتمبر – استاد السلام.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا – 12 أكتوبر – استاد الدفاع الجوي.

الجولة السابعة: طلائع الجيش – 20 أكتوبر – استاد جهاز الرياضة.

الجولة الثامنة: وادي دجلة – 28 أكتوبر – استاد الدفاع الجوي.

الجولة التاسعة: الأهلي – 23 نوفمبر – استاد القاهرة.

الجولة العاشرة: بتروجت – 9 ديسمبر – استاد السويس الجديد.

الجولة الحادية عشرة: البنك الأهلي – 14 ديسمبر – استاد الدفاع الجوي.

الجولة الثانية عشرة: سموحة – 23 ديسمبر – استاد برج العرب.

الجولة الثالثة عشرة: الزمالك – 28 ديسمبر – استاد الدفاع الجوي.

الجولة الرابعة عشرة: المقاولون العرب – 4 يناير – استاد الدفاع الجوي.

الجولة الخامسة عشرة: القناة – 27 يناير – استاد هيئة قناة السويس.

الجولة السادسة عشرة: الاتحاد السكندري – 31 يناير – استاد الدفاع الجوي.

الجولة السابعة عشرة: مودرن سبورت – 4 فبراير – استاد القاهرة.

الجولة الثامنة عشرة: بترول أسيوط – 10 فبراير – استاد الدفاع الجوي.

الجولة التاسعة عشرة: زد – 18 فبراير – استاد القاهرة.

ويترقب بيراميدز انطلاقة قوية في الموسم الجديد، في ظل سعيه للمنافسة على لقب الدوري، بعدما واصل حضوره بين كبار الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة، إلى جانب مشاركاته القارية.