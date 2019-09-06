السودان: رئيس لجنة الأمن في المجلس العسكري السابق وزيرا للدفاع

اختير المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن جمال عمر، وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك.

ووزير الدفاع الجديد، كان رئيسًا للجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري السابق، وهى واحدة من أهم اللجان التي شكلها المجلس، الذي أدار البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، وتم حله بتشكيل مجلس السيادة الشهر الماضي.

وترأس الفريق أول ركن جمال عمر هيئة الاستخبارات العسكرية في السودان منذ مارس 2017، حتى اختير عضوا في المجلس العسكري السابق في مايو الماضي، وهو تخرج في الكلية الحربية، وينحدر من ولاية نهر النيل (إلى الشمال من الخرطوم).