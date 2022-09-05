أنباء عن وقوع انفجار بالقرب من السفارة الروسية في كابول

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، بوقوع انفجار صباح اليوم الاثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.



وأشارت الوكالة إلى أنه لم ترد معلومات بعد عن طبيعة الانفجار، وما إذا كان قد تسبب في خسائر.



وذكرت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان، أن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لأخذ وثائق مواطنين أفغان.



ووفقا لشهود العيان، لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون بجروح.



وفي نفس السياق، أفادت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر دبلوماسي، بأن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابول.



ووصف المصدر ذاته الوضع الأمني في المدينة بالصعب.



ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بين العاملين في السفارة.