ولم يكشف هيغسيث عن طبيعة القدرات العسكرية التي تحدث عنها، لكن "رويترز" أفادت في وقت سابق بإرسال عدد كبير من طائرات التزود بالوقود العسكرية الأميركية، وتحريك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "حماية القوات الأميركية أولويتنا القصوى، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة".

وكانت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية نقلت عن مسؤول أميركي، قوله إنه من المحتمل إرسال سفن إضافية تابعة للبحرية الأميركية مزودة بأنظمة دفاع صاروخي إلى شرق البحر المتوسط، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق من الإثنين، أكد مسؤولون أميركيون لـ"رويترز"، أن الجيش الأميركي ينقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا، بهدف "توفير خيارات للرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وسط التوتر في الشرق الأوسط.

وكان ترامب تهرب من الإجابة على سؤال بشأن إمكانية تدخل الولايات المتحدة عسكريا في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب ردا على هذا السؤال خلال قمة مجموعة السبع، الإثنين: "لا أريد التحدث عن ذلك".