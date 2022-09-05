 قتلى في هجمات بالسكين بمنطقة منعزلة في كندا - بوابة الشروق
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قتلى في هجمات بالسكين بمنطقة منعزلة في كندا


نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 12:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 12:37 ص

أعلنت الشرطة، الأحد، مقتل 10 وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، في عمليات طعن بمقاطعة ساسكاتشوان المعزولة إلى الغرب من كندا.

وقالت الشرطة الكندية في مؤتمر صحفي، إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وحسب وسائل إعلام محلية، تبحث شرطة في ساسكاتشوان عن رجلين يعتقد أنهما وراء الجريمة.

ووجهت الشرطة إرشادات لسكان المناطق التي شهدت حوادث الطعن، جاء بها: "لا تقتربوا من الأشخاص المشبوهين. لا تستضيفوا المتجولين.

أبلغوا عن الأشخاص المشبوهين أو حالات الطوارئ أو المعلومات إلى 911".

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