كشف الفنان ماجد الكدواني، عن علاقته بالفنان بيومي فؤاد، مضيفًا أنه كان زميل له بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والتحقا بمسرح الجامعة سويًا.

وعقب خلال حوار خاص له ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، قائلًا: «بيومي حالة عجيبة جدًا.. وعشرة عمري وكنا بنهزر مع بعض طول الوقت في الكلية».

وأضاف أنه تقابل مع الفنان بيومي فؤاد من خلال مسرحيات الكلية، وتخصص في ديكور المسرح والسينما والتلفزيون، موضحًا أن أول مسرحية لطلاب الجامعة هي «أولادنا في لندن»، أحدثت له حالة انبهار، وجعلته حريصًا على دخولها بشكل يومي وخلقت لديه شغف كبير جدًا بالمسرح.

وذكر أنه شعر بطاقة كبيرة جدًا عند دخوله أول مرة للمسرح وهو خالِ من الممثلين، الأمر الذي شجعه وأشعل حماسه بالمساعدة للعاملين بالديكور، لافتًا إلى أن الأحداث توالت إلى أن تم العرض عليه للتمثيل، ولكنه رفض في بادئ الأمر خوفًا من عدم تقديمه الدور بشكل جيد، وبعدها وافق على أداء أحد الأدوار الصغيرة.

وقال إن المخرج المسرحي هشام جمعة هو من اكتشف موهبته، وبدأت مشاركته في العديد من المسرحيات برفقة الفنان بيومي فؤاد، معقبًا: «كنا بنعمل كوميديا جبارة مع بعض على المسرح».

وذكر احد المواقف التي لا يستطيع نسيانها، بمسرح الجامعة، وذلك خلال عرض مسرحية «الراجل اللي أكل الوزة»، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا من جميع كليات جامعة حلوان، واصطفاف من الطلاب للدخول في العرض المسرحي، الأمر الذي تسبب في زحام شديد على مسرح الكلية، إلى أن وصل الخبر إلى نقطة شرطة الجزيرة.

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