مقتل شخص في اليونان جراء أمطار غزيرة

قالت إدارة الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، إن رجلا لقى حتفه بعد انهيار جدار جراء هطول مياه أمطار غزيرة فاضت بالمنازل والطرقات.

وتجتاح العاصفة دانييل غرب ووسط اليونان منذ، أمس الاثنين، مما تسبب في إطلاق مئات الاستغاثات الهاتفية لخدمات الطوارئ لطلب شفط المياه، وهو ما جاء بعد أيام من السيطرة على حرائق غابات اندلعت في شمال البلاد واستغرقت لما يزيد عن الأسبوعين، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن مسئول من إدارة الإطفاء (لم تسمه) قوله: "مات الرجل بعد انهيار جدار قرب مدينة فولوس، على الأرجح بسبب الطقس السيء" دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن الجدار انهار أثناء محاولة الرجل، وهو مربي ماشية، الوصول إلى قطيعه.

وعام 2017، أسفرت السيول في اليونان عن مقتل 25 شخصا وتشريد المئات، ما دفع اليونان إلى عرض تعويضات طوارئ قيمتها ملايين اليوروات لمئات من الأسر التى تضررت جراء السيول المفاجئة التى اجتاحت غربى أثينا.