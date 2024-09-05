اجتماع خليجي روسي بالسعودية لمناقشة ملفات إقليمية ودولية الأسبوع المقبل

عقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الخميس، اجتماعا مع السفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف ناقشا خلاله تحضيرات الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي لوزراء خارجية المجلس وروسيا .

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس إن الجانبين ناقشا خلال الاستقبال تحضيرات الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وروسيا ، والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل ، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وأكد الأمين العام "أن الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، يأتي رغبةً وتأكيداً من الجانبين على أهمية التنسيق والتشاور المستمر لتعزيز العلاقات الخليجية – الروسية بما يحقق الأهداف المرجوة"، مضيفاً بأن" أجندة الاجتماع ستحتوي على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطوير بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أنه سيتم كذلك خلال هذا الاجتماع مناقشة واستعراض أبرز الملفات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.