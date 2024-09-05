 حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية.. ومدفعية الاحتلال تقصف بلدة جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية.. ومدفعية الاحتلال تقصف بلدة جنوب لبنان

وكالات
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 4:55 م

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أنه هاجم بالطائرات بدون طيار المقر المستحدث للواء الغربي 300 في جنوب ثكنة يعرا شمالي الأراضي المحتلة (إسرائيل).

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت الأحياء الغربية لبلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

في وقت سابق من اليوم، هاجم حزب الله بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ثكنة راموت نفتالي، وتمت إصابتها بدقة.

كما هاجم حزب الله بالطائرات بدون طيار الانقضاضية قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصابها بدقة.

من جهته، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراضه طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان في منطقة دوفيف وسقوط أخرى قرب يعارا بالجليل الغربي، موضحا اعتراضه أيضا 4 قذائف وسقوط خامسة أطلقت من لبنان نحو راموت نفتالي بالجليل الأعلى.


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