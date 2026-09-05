 محافظ الغربية: خفض رسوم إيواء المركبات والسيارات بساحات التحفظ بنسبة 75% لمدة 3 أشهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية: خفض رسوم إيواء المركبات والسيارات بساحات التحفظ بنسبة 75% لمدة 3 أشهر

علاء شبل
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 11:25 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 11:25 ص

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية القرار رقم (527) لسنة 2026، بتخفيض رسوم إيواء المركبات والسيارات بساحات التحفظ بنطاق المحافظة بنسبة 75% لمدة 3 أشهر، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والتيسير على أصحاب المركبات.

يأتي القرار في ضوء توجهات الدولة نحو إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وتعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة، بما يدعم سرعة إنهاء المواقف القائمة وتحقيق الاستخدام الأمثل للساحات.

ويتيح القرار لأصحاب المركبات الاستفادة من التخفيض المقرر خلال مدة سريانه، بما يخفض قيمة رسوم الإيواء المستحقة عليهم ويساعدهم على استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء موقف مركباتهم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ويُعمل بالقرار فور صدوره ولمدة 3 أشهر، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.


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