رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تحقيق زيادات مستدامة في الأجور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات العمال في اليابان، في طوكيو اليوم الخميس، إلى تحقيق زيادات مستدامة في الأجور.

وقال كيشيدا: "نحن بحاجة إلى تحقيق زيادات مستدامة في الأجور وتوسيعها لتشمل الشركات في المناطق الريفية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأصبح كيشيدا أول رئيس وزراء من الحزب الليبرالي الديمقراطي يحضر مؤتمر اتحاد نقابات العمال في اليابان، المعروف باسم رينجو، منذ 16 عاما.

وأكد كيشيدا، التزامه برفع حد الإعفاء الضريبي على زيادات الأجور ورفع متوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة ليصل إلى 1500 ين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

ودعا كيشيدا، اتحاد النقابات إلى التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف.

ويدعم الاتحاد كل من الحزب الدستوري الديمقراطي في اليابان والحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وكلاهما من أحزاب المعارضة.