قال مصدران مطلعان إن لجنة رسمية لدائني زامبيا ستوقع مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في الأسبوع المقبل.

وارتفعت السندات الدولارية لزامبيا على خلفية هذه التقارير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الحكومة الزامبية حققت تقدما بطيئا في محادثات جدولة الديون منذ يونيو الماضي عندما تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع اللجنة التي تقودها فرنسا والصين.

وسيتضمن الاتفاق خفض أسعار الفائدة على الديون إلى نحو 1%، وإعادة سداد الديون اعتبارا من 2043، مع خفض قيمة صافي الديون الحالية بنسبة 40%.

يذكر أن زامبيا، التي أصبحت أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها السيادية في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، تكافح للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

وفي وقت سابق من العام الحالي علق صندوق النقد الدولي صرف دفعة قيمتها 190 مليون دولار بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع مجموعة الدائنين لتخفيف أعباء ديونها.

وتعتبر الصين أكبر دولة دائنة لزامبيا.

وفي حين تستهدف زامبيا توقيع الاتفاق خلال الأسبوع المقبل، مازالت بعض النقاط الفنية موضع نقاش، وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد، بحسب أحد المصادر.

وفي 29 سبتمبر الماضي قال وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني، إن الدولة ستتوصل إلى مذكرة تفاهم وتنفذها بنهاية العام الحالي.