قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن انتشار العدوى التنفسية ونزلات البرد الحالية؛ تعود إلى تقلبات الطقس التي يعرف بها فصل الخريف، مشددا أن الخريف أكثر مساعدة على انتشار العدوى الفيروسية من الشتاء بسبب تقلبات الجو.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الساعة 6 "مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن نزلات البرد قد تؤدي إلى مضاعفات مثل النوبات الربوية لمرضى الحساسية.

وبيَن الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا، موضحا أن نزلة البرد تتمثل في أعراض بسيطة مثل سيلان الأنف واحتقان وحرارة بسيطة، ويمكنك الذهاب للعمل، على عكس الإنفلونزا التي تسبب ارتفاعا في درجة حرارة الجسم، وآلاما في الجسم، إلى جانب إمكانية ظهور مضاعفات تؤثر على الجهاز التنفسي مثل السعال الشديد وضيق التنفس.

وحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدا أن الراحة وتناول السوائل الدافئة وخافض الحرارة تكفي للشفاء تماما من الأعراض.

وشدد على أن المضادات الحيوية لا توصف إلا في حالات حدوث مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو نزلة شعبية حادة أو عدوى بكتيرية، والتي تتميز بأعراض مثل السعال الشديد وضيق التنفس واستمرار ارتفاع درجة الحرارة.