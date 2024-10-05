محافظ الغربية ووزير الشباب يفتتحان الملعب المنجل بمركز شباب الفرستق

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الملعب المنجل بمركز شباب الفرستق، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ226.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، والسكرتير العام لمحافظة الغربية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب.

وخلال الجولة، تفقد الوزير والمحافظ مركز شباب الفرستق المقام على مساحة 8450 مترًا، والذي يضم ملعبًا قانونيًا بمساحة 6000 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مبنى ملحق على ضفاف النيل.

بعد ذلك، انتقلا إلى نادي اتحاد بسيون الرياضي، حيث تفقدا المنشآت الرياضية والاجتماعية، بما في ذلك ملاعب كرة القدم الخماسية والقانونية، وحمام السباحة، وصالة الألعاب الرياضية، وقاعة الأفراح والفندق.

كما شهدا عروضًا رياضية من فرق الكاراتيه وكرة القدم، وعروضًا فنية من الموهوبين بالنادي.

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، خلال الجولة على أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية.

وأوضح أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير البنية التحتية للشباب والرياضة وتعزيز الموارد الذاتية عبر الطرح الاستثماري بمراكز الشباب.

كما أشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمارات في القطاعات المختلفة، وتعمل جاهدة على رفع كفاءة المنشآت الرياضية لتكون فرصة للأسر المصرية في المحافظات.

من جانبه، أكد محافظ الغربية على التطور الكبير الذي شهدته المنشآت الرياضية بالمحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب لتقديم أفضل الخدمات للشباب والأسر.

وفي ختام الجولة، التقى الدكتور أشرف صبحي واللواء أشرف الجندي بالكيانات الشبابية في الغربية، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة، حيث شدد وزير الشباب على دعم القيادة السياسية الكامل لشباب مصر، مؤكداً أهمية دمجهم وتمكينهم على كافة المستويات.