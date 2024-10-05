الفلسطيني «فيلم قصير عن الأطفال» يفوز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أفلام الأطفال بمهرجان الإسكندرية السينمائي

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فاز الفيلم الفلسطيني" فيلم قصير عن الأطفال" بجائزة أفضل فيلم روائي للأطفال، بمسابقة أفلام الطفل بالدورة الـ٤٠ لمهرجان الإسكندرية السينمائي، والتي تقام لأول مرة.

بينما فاز الفيلم الفرنسي lolo ey le piano أو "لولو والبيانو" كأفضل فيلم تحريك، ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفيلم الروائي الجزائري القصير nya، أو" نيا".

وأقيم مساء اليوم حفل ختام فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائى برئاسة الأمير أباظة.

شهد الحفل حضور عدد من النجوم والسينمائيين، واستعراضا فنيا بعنوان "عايشين"، وهو فكرة وإخراج محمد مرسى، وتصوير استعرضات محمد ميزو، والماده الفليمية والجرافيك محمد المئموني، والمخرج المنفذ مهند مخاطر، وفرقة محمد ميزو الاستعراضية، وإضاءة تامر صبري، وصوت محمد أمين، وفكرة الاستعراض قائمة على فكرة الأفلام الرومانسية.