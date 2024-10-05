خبير عسكري: سوريا الهدف القادم لنتنياهو بعد لبنان

رأى الخبير العسكري العميد محمود محيي الدين، أن سوريا هي الهدف القادم لإسرائيل بعد اجتياح غزة والضفة والهجوم على جنوب لبنان، مشيرا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير وفق خطة توراتية تدعمها الصهيونية العالمية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، أن إسرائيل كيان غربي زرعته الإمبريالية في الشرق الأوسط لفصل العالم العربي شرقه عن غربه، موضحا أن اختيار موقعها كان جغرافيا وليس توراتيا.

وأوضح أن خريطة ما تسمى بإسرائيل الكبرى هي مجرد حلم لـ كسر معنويات العرب، مؤكدا أن إسرائيل لا تستطيع ولا تقدر على تحقيقها.

وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى اقتطاع جزء من جنوب لبنان حتى شمال نهر الليطاني، والاستيلاء على هضبة الجولان بالكامل في سوريا، موضحا أن الهدف التالي هو التوجه نحو الأردن الذي يمثل مفتاح الجائزة الكبرى لإسرائيل المتمثلة في الجزيرة العربية.

وأكد أن نتنياهو يسرع من تنفيذ خطته، مستغلا الدعم الكامل من الإدارة الأمريكية الحالية التي وصفها بـ«الدمية» في يد اللوبي الصهيوني.

ونوه بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو أول رئيس أمريكي يعلن صراحة أنه «صهيوني أكثر من الصهاينة».

ونفى محيي الدين، أن يكون هدف نتنياهو من إطالة أمد الحرب هو تجنب المحاكمة، معتبرا ذلك «مجرد كلام فارغ»، مشيرا إلى أن هناك حالة رضا كبيرة للغاية بين السياسيين في إسرائيل عن نتنياهو.