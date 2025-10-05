أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، مرسومًا لتحديد العُطل الرسمية والإجازات في البلاد، شمل إلغاء بعض ما كان معمولًا به سابقًا، وإضافة مناسبات جديدة.

وبحسب نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن المرسوم رقم (188) لعام 2025 يقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل، وفقًا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وألغى المرسوم الجديد أربع مناسبات كانت تُعد عُطلاً رسمية في سوريا خلال عهد النظام السابق، وهي: "ثورة الثامن من آذار"، و"عيد المعلم"، و"حرب تشرين"، و"عيد الشهداء".

"عيد التحرير" و"ذكرى انطلاق الثورة"

في المقابل، أضاف المرسوم إلى قائمة الأعياد الرسمية "عيد التحرير" الذي سقط فيه نظام الأسد في 8 ديسمبر، و"ذكرى انطلاق الثورة السورية" في الـ18 من مارس من كل عام.

كما شملت القائمة أعيادًا دينية ووطنية، من بينها: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد رأس السنة الهجرية، وعيد الميلاد، وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، وعيد الجلاء، وعيد العمال.

ونوّه المرسوم إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها الاستمرار في العمل خلال الأعياد يمكن أن تُستثنى من الالتزام بها، مع السماح بتحديد تواريخ بعض الأعياد الدينية المتغيرة لاحقًا ببلاغات رسمية.

كما ألغى المرسوم الجديد العمل بالمرسوم رقم 474 لعام 2004، وكل ما يخالف مضمونه، على أن يُنشر ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

قائمة الأعياد الرسمية المعتمدة في سوريا:

عيد الفطر: 3 أيام.

عيد الأضحى المبارك: 4 أيام.

عيد رأس السنة الهجرية: يوم واحد.

عيد المولد النبوي الشريف: يوم واحد.

عيد رأس السنة الميلادية (1 يناير): يوم واحد.

عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (25 ديسمبر): يوم واحد.

عيد الأم (21 مارس): يوم واحد.

عيد الجلاء (17 أبريل): يوم واحد.

عيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية: يوم واحد.

عيد الفصح للطوائف المسيحية الغربية: يوم واحد.

عيد العمال (1 مايو): يوم واحد.

عيد الثورة السورية (18 مارس): يوم واحد.

عيد التحرير (8 ديسمبر): يوم واحد.