زيلينسكي ينتقد صمت الغرب بعد شن روسيا المزيد من الهجمات الضخمة

في أعقاب هجوم روسي جديد واسع النطاق اليوم الأحد، شمل طائرات مسيرة وقنابل وصواريخ ضد أوكرانيا، انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي عدم وجود "ردود حقيقية" من الغرب.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية: "للأسف، لا يوجد رد فعل مناسب وقوي من العالم على كل ما يحدث"، مشيراً إلى النطاق المتزايد وجرأة الهجمات.

وتابع: "هذا بالضبط هو السبب الذي يجعل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يفعل ذلك: إنه ببساطة يضحك على الغرب، على صمته وعدم وجود تدابير مضادة حاسمة".

وذكر زيلينسكي أن موسكو رفضت حتى الآن جميع المقترحات لإنهاء الحرب أو على الأقل لوقف الهجمات.

وقال: "روسيا تحاول علنا تدمير بنيتنا التحتية المدنية، والآن، قبل الشتاء، إنها تستهدف البنية التحتية للغاز، وتوليد الكهرباء ونقلها".

وهاجم الجيش الروسي أوكرانيا خلال الليل بـ53 صاروخا والعديد من الطائرات المسيرة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وأنتقد زيلينسكي أيضا حقيقة أن المسيرات الهجومية الروسية تحتوي على مكونات "لا تزال توفرها الدول الغربية والعديد من الدول المجاورة لروسيا".

وأعرب عن دهشته من أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف من الحرب، لا يزال من غير الواضح كيفية وقف تزويد روسيا بهذه المكونات الحيوية.

وقال زيلينسكي إنه على سبيل المثال "المسيرات الـ500 تقريبا التي استخدمها الروس خلال الليل تحتوى على أكثر من 100 ألف مكون تم تصنيعها في الخارج".