كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 7 آلاف حالة انتحار بالنصف الأول من 2025

أفادت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الأحد بأن أكثر من 7 آلاف شخص انتحروا في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية أن 7 آلاف و 67 شخصا انتحروا في الفترة بين يناير ويونيو من هذا العام، بانخفاض طفيف عن 7آلاف و844 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنه يشبه عدد 7 آلاف و 142 حالة في النصف الأول من عام 2023، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبحسب الفئات العمرية، شكل الأشخاص في الخمسينيات من العمر النسبة الأكبر بنسبة 4ر22 %، يليهم الأشخاص في الأربعينيات (19%)، والستينيات (1ر15%)، والثلاثينيات (5ر13%)، والسبعينيات (8ر9%)، بينما شكلت الفئات العمرية الأخرى النسبة المتبقية.

ويؤكد الخبراء على ضرورة عدم اعتبار الانتحار قضية فردية، بل أيضا مشكلة اجتماعية وهيكلية أوسع نطاقا تتطلب تدخلات في مجال الصحة العامة.

وتُسجّل كوريا الجنوبية حاليا أعلى معدل انتحار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغ 2ر26 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص في عام 2024، وهو أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 8ر10.