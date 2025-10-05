 الدفاع المدني بغزة: الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم إعلان خطة ترامب - بوابة الشروق
الدفاع المدني بغزة: الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم إعلان خطة ترامب

أحمد علاء
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 11:47 ص

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل ، إن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أنه لم تدخل أي شاحنة تحمل مساعدات إلى مدينة غزة منذ بدء الحصار عليها.

وأشار بصل، إلى أن هناك عددًا من جثامين الشهداء لا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالها من مناطق عمليات الاحتلال.

وسبق أن قالت حركة حماس، إن استمرار قصف الاحتلال ومجازره يفضح أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين.

وأضافت في بيان، أمس السبت، أن 70 شهيدًا بينهم أطفال ونساء في تصعيد دموي متواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي بتحمل مسئولياتهم ووقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين.

