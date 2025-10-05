بوتين يهنئ نظيره الطاجيكي بعيد ميلاده

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون بعيد ميلاده في اتصال هاتفي، بحثا فيه أيضا العلاقات الثنائية وآفاقها.



وجاء في بيان على موقع الرئيس الطاجيكي: "في بداية المحادثة، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولتنا بحرارة بعيد ميلاده، وأعرب عن أطيب تمنياته. واستمر الحديث ببحث وضع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، القائمة على مبادئ الشراكة والتحالف الاستراتيجيين".

وأضاف البيان أن رحمون أعرب عن ثقته بأنه "من خلال الجهود المشتركة المتواصلة، سيواصل الطرفان تعزيز علاقات التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

كما تبادل بوتين ورحمون وجهات النظر حول الاتصالات والاجتماعات رفيعة المستوى المقبلة.

ويكمل رحمون عامه الـ72 في 5 أكتوبر، وكان بوتين قد أرسل له سابقا برقية تهنئة.